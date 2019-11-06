Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Ailemde İyilik Var' fotoğraf sergisi açıldı Haberi

'Ailemde İyilik Var' fotoğraf sergisi açıldı Haberi

Sergiden detaylar

Yarış Açılış Töreni Farkındalık Fotoğraf Sergisi Cep Telefonu 

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşma
-Başkan Erbaş, sergiyi gezerken görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA ) "Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldı ANKARA

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası kapsamında düzenlenen "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası kapsamında düzenlenen "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisi açılışına katıldı.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzenlenen sergide konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu yıl Mevlid-i Nebi haftamızın teması 'Peygamberimiz ve Aile' Neden böyle bir konuyu seçtik ? Çünkü, aile toplumun bel kemiği, aile sağlam olursa toplum sağlam olur, aile çökerse toplum çöker" diye konuştu.
Toplumun tüm ferleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getirdiklerini belirten Erbaş, "Milletimizin bütün fertleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getiriyoruz. Bunlardan biriside fotoğraf sergisi, buradaki fotoğraflar bir yarışma neticesinde dereceye girmiş, ödüle layık görülmüş fotoğraflar, bir kısmı fotoğraf makinesi bir kısmı ise cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar. Ben bu fotoğrafları çeken ve özellikle, 'Ailemde İyilik Var' konusunu toplumumuzun gündemine taşıyan zihinlerde canlı kalmasını anne-baba, çocuklar, gençler, ebeveyn, dede ve nine'yi fotoğraflarında konu edinen sanatçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı. Açış konuşmasının ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi sonrasında Erbaş, sergiyi gezdi. (MH-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı