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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Ailelerin evlat nöbeti 181. gününde

Ailelerin evlat nöbeti 181. gününde

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü 

-Dağa kaçırılan çocukların fotoğraflarından görüntü
-Hatice Levent röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 181'inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 181’inci gününde de devam ediyor. Kütahya’dan kızı Fadime Levent için 181 gündür oturma eylemine devam eden Hatice Levent, kızına kavuşacağı günü beklediğini belirterek evladına dönmesi çağrısında bulundu. Levent, "181 gündür buradayım Fadime'm seni bekliyorum. Beni görüyorsan, duyuyorsan kaç gel, seni çok özledim. Sen o inlerde duramasın, senin elin kalem tutacaktı, o silahı at yavrum bana gel. Buradaki arkadaşlarımız da evlatlarını bekliyor, hepinize çağrı yapıyorum gelin, annelerinize kavuşun yavrularımız gelin sizi çok özledik. Sizin yeriniz orası değil bizim yanımız, bizim yuvamız. 11 ailenin çocuğu geldi çok mutlu olduk, inşallah sizde gelirsiniz, bizi mutlu edersiniz. Senin arkadayım yavrum kaç gel, ben çok hastayım, buralarda duracak halim yok, ama senin için duruyorum ve senin için ölürüm. Biz burada yavrularımızı bekliyoruz, yavrularımız gelsin” dedi.

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