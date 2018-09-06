Aileleri tarlada, çocukları bilim ve sanat eğitiminde

-Mevsimlik işçisi ailelerin çocuklarının eğitim aldıkları çadırlar

-Röportaj

-Film izlenmesi



( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ın Yerköy İlçesi Sekili köyünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hazırlanan ‘Göçmen Kuşlar Projesi’ kapsamında tarım işçilerinin barındığı alanlarda kurulan çadırlarda çocuklara bilim ve sanat eğitimi verildi.

Güneydoğu illerinden Yozgat’a gelen mevsimlik tarım işçisi anne ve babalar her gün çalışmak için tarlalara giderken çocukları ise 3 ay önce başlatılan Göçmen Kuşlar Projesi kapsamında kurulan çadırlarda eğitim görüyor. Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri tarafından sanatsal ve bilimsel eğitimler alan çocuklar hem zamanlarını daha verimli geçiriyorlar hem de etkinlikleri hep birlikte yaparak sosyalleşiyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından proje kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen mevsimlik işçileri ve çocukları bugüne de gönüllerince eğlenerek geçirdiler. Bilim ve sanat çadırlarında çocuklar tarafından bu güne kadar yapılan etkinlikler, düzenlenen sergide katılımcıların beğenisine sunuldu. Mevsimlik tarım işçileri ve çocukları, davul zurna eşliğinde hem halay çekti hem de yoğurulan çiğ köftenin tadına baktılar. Mevsimlik tarım işçilerine Yozgat’tan gelen katılımcılar ve sosyal hizmet görevlileri de eşlik etti. Daha sonra çocuklara patlamış mısır ikram edildi ve açık havada ‘Ayla’ filmini izlediler. Düzenlenen etkinlikte 3 ay boyunca verilen kurslarda okuma yazma öğrenen 5 kadına da teşekkür belgesi verildi.

Yozgat’a Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nden gelen 5.sınıf öğrencisi Aysel Turgutalp, “Buradaki çadırlarda öğretmenlerimiz bize çeşitli etkinlikler yapıyor. Bebek yapıyoruz, çizimler yapıyoruz. Bu etkinliği çok beğendik. Bazen de tarlaya gidiyoruz. Çapa yapıyoruz, kavun topluyoruz. Annemize babamıza yardımcı oluyoruz” dedi.

Gökhan Kabal isimli mevsimlik işçi ise “Yozgat’ta göçmen kuşlar adlı bir etkinlik var. Bizim çocuklarımıza yardımcı oluyorlar, okutuyorlar, eğitim veriyorlar. Biz de onlar için Şanlıufra yöresine özel çiğ köfte hazırlıyoruz. Biz burada mevsimlik işçiyiz şubat ayında buraya geldik. 11. aya kadar burada kalıyoruz. Pancarda çalışıyoruz, kavun, karpuz yüklemesinde çalışıyoruz. Bugün de böyle bir etkinlik vardı o yüzden yardımcı oluyoruz. Ağırlama yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Gezici Kütüphaneden istifade eden lise bir öğrencisi Emine Demir de, “Kütüphanede kitapları inceliyorum. Hepsi çok değerli okuyanlara çok şey kazandırıyor. Lise bire gidiyorum. Tarlalarda pancar, çekirdek, karpuz, kavunda hasadında çalışıyorum. Ailemize yardım ediyoruz hem de okul harçlığımızı çıkarıyoruz” ifadelerine yer verdi. Ayşe Birinci de “Biz tarlaya işe gidince çocuklarımızı burada okutuyorlar. Resim yapıyorlar, okuma yazma öğreniyorlar. Öğretmenleri onlarla ilgileniyor çok memnunuz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de yaptığı açıklamada “İlimize çeşitli illerden mevsimlik tarım işçileri geliyor. Bizler çocuklarımız için Göçmen Kuşlar Projesini hayata geçirdik. Yozgat’ın Yerköy ilçesi Sekili köyü mevkiinde bulunan Şanlıurfalı aileleri sıklıkla ziyaret ederek kendilerine psiko-sosyal destek sağladık. Kadınların güçlendirilebilmesi amacıyla okuma yazma kursları düzenledik. Bu kurslar neticesinde 5 kadınımız gündüz çalıştıktan sonra akşamları kursa katılarak okumaya yazmayı öğrendiler. Çocuklarımız ise kırsal bölgede şehirdeki imkanları bulamamakta. Bizler de şehirdeki imkanları buraya getirdik. Burada çeşitli el işi sergileri açtık çeşitli sosyo kültürel kurslar açtık ve takibini yaptık. Güzel ürünler çıkardılar. Hoş vakit geçirdiler hem kendileri mutlu oldu hem bizler mutlu olduk. Çünkü şehirdeki akranlarıyla beraber aynı işleri yapıp aynı mutluluğu yaşadılar. Böylelikle bizler Göçmen Kuşlar Projesiyle etkili çalışmalar yürüttüğümüze inanıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(BMG)

