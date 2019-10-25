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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Aileler, kışlık erzaklarını hazırladı

Aileler, kışlık erzaklarını hazırladı

Bahçeden meyve ve sebzenin toplanması

Rganik Meyve Uttu Organik Meyve Sonbahar 

-Ailelerin ekmek ve katmer pişirmesi
-Ailelerin reçel ve turşu hazırlamaları
-Ateşte kazanın kaynaması
-Röpler

( ELAZIĞ )- Şehir dışında yaşayıp memleketleri Elazığ'a gelen bazı aileler, kışın tüketmek için kurutmalık, turşu, reçel ve saç ekmeği gibi çeşitli erzaklarını kendi imkanlarıyla hazırladı ELAZIĞ

- Şehir dışında yaşayıp memleketleri Elazığ'a gelen bazı aileler, kışın tüketmek için kurutmalık, turşu, reçel ve saç ekmeği gibi çeşitli erzaklarını kendi imkanlarıyla hazırladı. Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Elazığ'da da aileler, sonhabarın ilk aylarından itibaren kış için erzak hazırlığı yapıyor. İstanbul’da ikamet eden Özer ve Serttaş aileleri de , memleketleri olan Keban’ın Dürümlü Köyü’ne dönerek, kendilerine ait bağ ve bahçe işleriyle uğraşıyor. Yaz ve sonbahar mevsiminde mevsimine göre doğal ve organik olarak ekip ürettikleri ürünlerden ‘kışlık’ erzak hazırlığı yaptı. Bahçelerinden topladıkları organik meyve ve sebzelerden turşu kurup, domates, biber,patlıcan kurutmalıklarıyla, meyve reçelleri yapan aileler, ayrıca odun ateşinde katmer ve köy ekmeği de pişirerek kışlık stoklarını tamamladı. Mevsimsel olarak köylerine dönen aileler, bu günlerde ise İstanbul’a dönüş hazırlıklarına başladı.
“Kendi el emeğimiz olduğu için daha doğal oluyor” Kışa hazırlık yaptıklarını belirten 63 yaşındaki Zeynep Özer, “Bahçemizde biber, domates, ayva ve nar üretiyoruz. Ayvalardan reçel yaptık. Bahçede dutlarımızı topladık ve kışın tüketmek için kuruttuk. Ayrıca ekmek pişiriyoruz. İstanbul’a, götürmek üzere peynirli ve şekerli katmerlerimizi yaptık. Kışın İstanbul’a gidip yazın köyümüze dönüyoruz. Kışlık erzakları buradan götürüyoruz. Orada tüketip tekrardan yazın yine geliyoruz. Kendi el emeğimiz olduğu için daha doğal oluyor” dedi.
Yazın köylerine gelip kışlık erzaklarını hazırladıklarını dile getiren Ayşe Serttaş, “ Kışlık reçel, turşu ve yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Kışın İstanbul’da oturuyoruz. Yazın da memleketimize geliyoruz. Mevsimine göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Organik biber ve domateslerimiz var. Onlardan turşu ve kurutmalık yapıyoruz. Çocuklarımıza, akrabalarımıza ve çevremize elimizden geldiği kadar kışlık erzak hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.
Babaannesine yardımcı olduğunu aktaran 9 yaşındaki Betül Özer ise, “ Babaannem yaz tatillerinde İstanbul’dan buraya geliyor. Biz de ayva topluyoruz. Kış için erzaklar yapıyoruz. Marketten hiçbir şey almayız. Buraya gelip biber ve domates topluyoruz. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Kısacası sağlıklı besleniyoruz”ifadelerini kullandı.
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