Aileler feryatlar içinde cenazelerini morgdan aldı

-Ailelerin feryadı

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( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırı sonrası cenazeler otopsinin ardından ailelere teslim edillerek tören alanına götürüldü. Cenaze teslimi sırasında Mikail Yalçın’ın ve Serdar Çaylak aileleri feryatlar içerisinde tabutları sırtladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) Volkan B. adlı araştırma görevlisinin aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürmesinin ardından cenazeler otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi morguna götürüldü. Dün devam eden otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde hayatını kaybedenlerin naaşları ailelerine teslim edildi. “Onu burada tutan zihniyete lanet olsun” Cenaze teslimi sırasında aileler, morg kapısının önünde sinir krizi geçirdi. Tabutlar Türk bayrağına sarılı şekilde dışarı çıkarıldığı esnada güçlükle ayakta duran hayatını kaybeden Mikail Yalçın’ın babası, “Lanet olsun üniversite idaresine, onu burada tutan zihniyete lanet olsun” diye feryat etti. Ağabey Yalçın ise, “Benim kardeşim ölmedi, öldüttürüldü. Neden öldüttürüldü, onlar gibi düşünmediği için öldürüldü” şeklinde yakındı. Hayatını kaybeden bir diğer akademisyen Serdar Çaylak’ın tabutunun morg kapısından çıkarıldığı esnada aile yakınları, “Eskişehir sana hakkım haram olsun bir yavrumuza sahip çıkamadın. Hakkım haram olsun sana” şeklinde acılarını dile getirdi. Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak’ın cenazeleri ESOGÜ Rektörlüğü önünde düzenlenecek tören için görüldü.

(MK-Y)

