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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ailecek gündüz keşif, akşam hırsızlık yapmışlar... Hırsızlar güvenlik kamerasında

Ailecek gündüz keşif, akşam hırsızlık yapmışlar... Hırsızlar güvenlik kamerasında

Şüphelilerin görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Barla Kurusıkı Tabanca Hırsız 

-Güvenlik kamerası kayıtları
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da 16 hırsızlık olayına karışan aynı aileden 3 kişinin, kiralık ev arama bahanesiyle gündüz saatlerinde keşif yaptıkları, akşam saatlerinde ise gözlerine kestirdikleri evleri soydukları belirlendi. Adliyeye sevk edilen evli 2 şüpheli tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekipler, yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi neticesinde E.K., E.K.'nin eşi Y.K. ve Y.K.'nin teyzesi S.E.'nin ismine ulaştı. Ekipler, çocuklarını da yanlarına alan şüphelilerin, gündüz saatlerinde kiralık ev arama bahanesiyle keşif yaptıklarını, havanın kararmasıyla birlikte gözlerine kestirdikleri evlere balkon ya da pencereden girdiklerini belirledi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde E.K., Y.K. ve S.E. gözaltına alınırken, şüphelilerin evinde yapılan aramalarda girdikleri evlerden çaldıkları değerlendirilen eşyalar ele geçirildi. Şahısların hırsızlık olayında kullandığı araçta yapılan aramada ise 1 adet namlu ucu açık vaziyette olan kurusıkı tabanca, şarjör, tornavida ve eldiven ele geçirildi. Şüphelilerin GBT'lerine bakan ekipler, 16 hırsızlık olayının haricinde E.K.'nin 10, Y.K.'nin 8, S.E.'nin ise 1 suç kaydının daha olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve Y.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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