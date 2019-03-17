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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Ailece muhtarlık seçimi...Muhtar adayı, eşiyle beraber kapı kapı gezerek oy istiyor

Ailece muhtarlık seçimi...Muhtar adayı, eşiyle beraber kapı kapı gezerek oy istiyor

Züleyha Akbulut’un eşi ile seçim çalışması yapması

Yarış Seçim Süreci Muhtarlık Seçimi Sağlık Ocağı Irak 

-Akbulut’un esnafları ziyaret etmesi
-Ali Akbulut ile röportaj
-Züleyha Akbulut ile röportaj
-Muhtar Abdullah Yücel’den detaylar
-Abdullah Yücel ile röportaj

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’de yaşayan 34 yaşındaki Züleyha Akbulut, muhtar adayı olan eşiyle beraber mahallede kapı kapı gezerek eşinin muhtar seçilebilmesi için çalışıyor. Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle Muhtar Adayı olan Ali Akbulut’un seçim sürecindeki en büyük destekçisi eşi oldu. Her gün eşiyle beraber mahallede çalmadık kapı, ziyaret edilmedik esnaf bırakmayan Züleyha Akbulut, mahallede yaşayan kadınlar için de proje üretiyor. Seçim sürecinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu kaydeden Yenimahalle Muhtar Adayı Ali Akbulut, “31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde mahallemden desteğini bekliyorum. Seçim çalışmalarında eşimin bana çok desteği var. Onunla beraber çalışarak, ev ev geziyoruz. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Mahallemizden güzel tepkiler alıyoruz” dedi.
Eşinin muhtar seçilebilmesi için ter döken Züleyha Akbulut ise, “20 yıldır mahallemizde yaşıyoruz. Eşimle beraber bu yola baş koyduk. Bende elimden geldiği kadar eşime destek oluyorum. Halk için ve bizim için hayırlısı neyse o olsun. Bize destek olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Mahallemizden çok güzel tepkiler aldık. Bayanlarla muhatap olabilmek için eşimin 2’inci azası oldum. Eşimin muhtar seçilmesi durumunda bende mahallemizde ikamet eden bayanları ayda 1 defa ziyaret edeceğim. Onların sıkıntıları varsa ve mahallemizi için ne gerekiyorsa onları öğrenip eşime ileteceğim” ifadelerini kullandı. Seçim yaklaştı, muhtarların çalışması arttı Öte yandan, 31 Mart’ta yapılacak olan seçimler öncesinde muhtar adaylarının da çalışmaları hız kazandı. Kocasinan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi Muhtarı ve Sahabiye Mahallesi Muhtar Adayı Abdullah Yücel de, 16 muhtar adayının bulunduğu mahallede, yeniden muhtar seçilebilmek için yarışıyor. Muhtar Adayı Abdullah Yücel, “Mahallelerimizin birleşmesiyle beraber seçmen sayımız 12 bin 798 oldu. Mahallemizde de 16 tane muhtar adayı var. Mevcut muhtar olduğum için diğer arkadaşlara göre tecrübeliyim. Mahallemizde ki en büyük eksik sağlık ocağıdır. Mahallemize sağlık ocağının yapılması için her platformda dile getiriyorum. Kentsel dönüşümün 2’inci etabında sağlık ocağımızda yapılacak. Bende mahalle muhtarı olarak mahallemizde gördüğüm yol, asfalt gibi eksiklikleri gidermek için çalışıyorum. Mahallede yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışıyorum” diye konuştu.

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