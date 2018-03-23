-Açılış kurdelesini kesmesi,

-Kreşin içinde incelemelerde bulunması,

-300 organize sanayi bölgesine 300 kreş projelerinin olduğunu açıklaması,

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ ) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “300 Organize Sanayi Bölgesi’ne 300 Kreş Projesi başlatıyoruz” TEKİRDAĞ



- Minik Kalpler Derneği (MİKADER) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesi’nde yaptırılan Çocuk Destek Merkezi açılışına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, ardından Çerkezköy İlçesi’ne geçerek burada Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan Çerkezköy OSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılışını gerçekleştirdi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, Çerkezköy OSB tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevinin açılış kurdelesini keserek kreşin açılışını yaptı. Açılışı yapılan kreşi bir süre gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kaya, henüz içerisinde öğrenci bulunmayan kreşin son derece güzel yapıldığını belirtti.

Bakan Kaya, Türkiye genelinde yer alan 300 organize sanayi bölgesine 300 kreş kazandırma konusunda bir proje hazırladıklarını da ifade ederek Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan bu kreşin örnek olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Bir süre organize sanayi bölgesi yetkilileri ile görüşen Bakan Kaya daha sonra İstanbul’daki programına katılmak üzere karayoluyla Tekirdağ’dan ayrıldı.

