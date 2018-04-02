Aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu temeli atıldı

-temel atma töreni



( BURSA -HD)- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:- "Eskiden devletin milleti vardı, şimdi milletin devleti var" BURSA



- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hayırsever işadamı Abdulhalim Altınoluk tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezi ve 112 acil servis istasyonunun temeli atıldı. Son 10 yılda dünyada yapılan 10 büyük projeden 6'sının Türkiye'de yapıldığını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Eskiden devletin milleti vardı, bugün artık milletin devleti var" diye konuştu.

Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'da katıldı.

638 metrekare kapalı alana sahip merkezde 6 aile hekimi ile 2 adet 112 Acil servis istasyonu yer alacak. 784 bin liraya mal olacak merkezin 480 bin lirası hayırsever tarafından karşılanacak. Son 10 yılda dünyada gerçekleşen 10 büyük projeden 6'sının Türkiye'de yapıldığına dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bursa'da sağlık alanında yapılan yatırımlar bizi önemli bir mesafeye ulaştırdı. Hastane yapmadığımız ilçe kalmadı. Tüm derdimiz millet. Millet için çalışıyoruz. Eskiden devletin milleti vardı, şimdi milletin devleti var. Allah eksiklerini vermesin hayırseverlerimizin. Bursa'da Abdulhalim amcamız gibi birçok imkan sahibi insanımız var" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Bursa Valisi İzzettin Küçük ise Bursa'da sağlık alanında son yıllarda çok büyük işler yapıldığına vurgu yaparak 75 bin olan yatak kapasitesinin 2019 yılı itibariyle 10 bin 500'e çıkacağını belirtti.

Küçük,"Bursa zengin bir şehir gönlü zengin insanlarımız var her birine şükran borçluyum" dedi.

Törende konuşan 92 yaşındaki hayırsever işadamı Abdulhalim Altınoluk,"İmkanı olan herkes belli bir hayır işine kendilerini odaklamalı. Bu gün bize de sağlık konusunda hayır yapmak nasip oldu. İnşallah burada vatandaşlarımız sağlık bulurlar" dedi.

Konuşmaların ardından başbakan yardımcısı hayırsever işadamı Abdulhalim Altınoluk ile birlikte sağlık merkezinin temeline ilk betonun dökülmesi için düğmeye bastı. Temeli atılan merkezin 2019 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

