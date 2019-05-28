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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Aile kıyafetleri teyit etti, Ecrin olayında cesedin eksik parçaları aranacak İzle

Aile kıyafetleri teyit etti, Ecrin olayında cesedin eksik parçaları aranacak İzle

Olay yerinden detay

Cumhuriyet Savcısı Adli Tıp Raporu Olay Yeri İnceleme Çocuk Ayakkabısı Çocuk Ayakkabıları 

-Güvenlik önlemi alınan bölgeden detay
-Mahalleli ile röportaj
-Genel görüntü

( SAMSUN )- Kayıp Ecrin olayında kafatası, ceset parçaları ve elbiseler bulundu SAMSUN

- Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşıldı. Ceset parçaları adli tıpa gönderirken, elbiselerin ise minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi teyit etti. Cesedin eksik parçalarını arama çalışmalarına bugün başlandı. Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 5 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurları tarafından ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı. Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Ayrıca bölgede AFAD’a ait kadavra köpeği Abrek ile cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışması yapılacak. “Kıyafetleri aile teyit etti” Olay hakkında bilgi veren mahalle sakinlerinden Hüseyin Çamurcu, “Ormancılar cesedi bulmuş. Yol üstünde ilk önce ayakkabı ve elbise parçalarını bulmuşlar. Daha sonra da ceset parçalarına rastlamışlar. Durumu jandarmaya bildirmişler. Şimdi de bölgede önlem alındı. Aramalara devam edilecekmiş” dedi.
“Kıyafetleri aile teyit etti” Olay hakkında bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, “Saat 15.30 civarında, çocuğun kaybolduğu evin 6 km uzağında orman muhafaza memurlarının çalışması vardı. Onlar orada bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldular. Bunu haber verdiler. Bunun üzerine olay mahalline olay yeri inceleme, jandarma ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Bölgede yaptıkları aramalarda diğer ayakkabıyı ve başka elbise parçaları buldular. Bunları aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler. O bölgede yapılan aramalarda, kemik parçalarına ulaşıldı” diye konuştu.
Kemik parçaları adli tıpa gönderildi Bulunan kemik parçalarının adli tıpa gönderildiğini belirten Kaymakam Kurnaz, “Kimlik tespiti adli tıp raporu sonucunda netleşecek. Şu anda çocuğundur demiyoruz. Fakat bulunan elbise parçaları ve ayakkabı aile fertlerine gösterildi. Çocuğa ait olduğunu teyit ettiler. Kemiklerin çocuğa ait olup olmadığının net bir tespiti için adli tıpa gönderildi” şeklinde konuştu.
Savcılık açıklaması Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: “ ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme’ suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup, evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri cumhuriyet savcısı huzurunda devam etmektedir.” 7 Mayıs’ta Alancık Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz 22 gündür aranıyordu. (SLH-
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