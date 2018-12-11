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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aile katliamı yapan adam yakalanacağını anlayınca intihar teşebbüsünde bulundu

Aile katliamı yapan adam yakalanacağını anlayınca intihar teşebbüsünde bulundu

-Osmaniye Devlet Hastanesi önü ambulansın acil servise gelişi

Acil Servis Jandarma Uzaklaştırma Cezası Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 

--Hastane önünde nöbet tutan askerler
--Hastane önünde zırhlı Jandarma aracı
--Acil servis önünde nöbet tutan askerler
--Acil servis önünde bekleyen ambulans
--Kemal Ergi’nin fotoğrafı

( OSMANİYE )- Eşini ve oğlunu öldüren Kemal Ergi Jandarma tarafından yaralı şekilde yakalandı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Dereli köyünde cinnet getirerek eşi Hürü Ergi ve oğlu Oğuzhan Ergi’yi silahla vurarak öldüren üç çocuğunu da yaralayan Kemal Ergi saklandığı dağlık alanda jandarmayı karşısında görünce intihara teşebbüs ederek yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Dereli köyünde eşi ve bir oğlunu öldüren üç çocuğunu da yaralayan 58 yaşında ki Kemal Ergi olaydan sonra kaçıp saklandığı dağlık alanda jandarmaya yakalanacağını anlayınca olayda kullandığı silahla kafasına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Jandarma tarafından yaralı şekilde yakalanan Kemal Ergi geniş güvenlik önlemleri altında Osmaniye Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Jandarma ve özel harekat timleri hastane önünde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kemal Ergi’nin Osmaniye devlet hastanesinde tedavisi sürüyor. Olayın Özeti; Osmaniye Merkeze bağlı Dereli köyünde ,Köyde çiftçilik yapan Kemal Ergi iddiaya göre, son 1 yıldır eşi ve ailesiyle şiddetli geçimsizlik yüzünden sık sık kavga etmeye başladı.
Son olarak eşi Hürü Ergi kocasından şikayetçi olarak evden uzaklaştırma cezası aldırdı. Bir haftalık evden uzaklaştırma cezası dolan Kemal Ergi eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile evin içinde rastgele ateş açarak Eşi Hürü Ergi, çocukları Oğuzhan Ergi (27), Meryem Ergi (17), Emre Ergi (22) ve Didem Ergi'yi vurarak ağır yaraladı. Silah sesi üzerine eve koşan komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla vurulan Hürü Ergi ve Oğuzhan Ergi'nin öldüğünü belirledi. Olayda yaralanan Meryem, Emre ve Didem Ergi ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden anne Hürü Ergi ve oğlu Oğuzhan Ergi’nin cenazeleri baba evi olan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

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