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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aile içi tartışmada tüfekten ateşlenen saçmalar 2 çocuğu yaraladı

Aile içi tartışmada tüfekten ateşlenen saçmalar 2 çocuğu yaraladı

Şüpheli şahıslar detay

Parmak Polis Parmak İzi Polis Merkezi 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Tüfeğin alınması
-detay

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde aile arasında çıkan tartışmada ateşlenen tüfekten seken saçmalar nedeniyle akraba olan 2 yaşında ve 13 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilene bilgilere göre aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aile bireylerinden birisi av tüfeği ile birkaç el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar yerden sekerek akraba olan 2 yaşındaki Murat H. Ve 13 Emre H.’ye isabet etti. Yaralanan iki çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. Olaydan sonra korkan bir şüpheli tüfeği evden yaklaşık 100 metre mesafede bulunan metruk bir binaya sakladı. Çocuklarının vurulması üzerine baba kendi imkanları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olayın ardından eve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi topladı. Olayda kullanılan silah ise evden 100 metre uzaklıktaki metruk bir binada bulunarak, kriminal inceleme için polis merkezine götürüldü. Konu ile ilgili olarak 2 kişi ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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