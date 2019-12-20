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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması Haberi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması Haberi

basın açıklaması

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( ANKARA ) Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan "sağlık çalışanlarına şiddet" açıklaması ANKARA

- Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekerek, caydırıcı cezalar getirilmesini istedi.Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye’nin birçok ilinden gelen dernek başkanlarıyla Ulus’ta basın açıklaması düzenledi.
Grup adına açıklama yapan AHEF Genel Sekreteri Hüseyin Güntürkün, sağlık çalışanlarına şiddetin azalması gerektiğini ifade ederek, “2017’den sonra sağlık şiddet vakaları yüzde 168 artmıştır. Son 6 yılda yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Ve bunların yüzde 30’u fiziksel şiddettir. Bizler, günde yüzlerce hastaya bakmaya zorlanan, her geçen gün daha çok darp edilen, görevi sırasında şiddete maruz kalan, vekaletsiz izin hakkı olmayandır. Ülkemizdeki her sağlık raporunun neredeyse tek talep noktası olan, uygunsuz isteklerin, telafisi imkansız zararlar doğuracağı defalarca kez anlatılmasına rağmen işe giriş, akli meleke, yivsiz tüfek, sporcu lisans, kreş kayıt, okul, yurt kayıt işlemleri, servis şoförlerinin sağlık raporlarının ısrarla aile sağlık merkezlerinde düzenlenmesini isteyen bürokratların yazdığı senaryoyu oynamaya zorlanan hekimlerdir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek çözüm önerilerimiz dikkate alınmalı, şiddet uygulayanlar hakkında caydırıcı cezalar içeren yasal düzenleme taleplerimiz hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Daha fazla meslek şehidi kabul edilemez. Günlük hasta sayısı sınırlandırılmalı, iş yükü azaltılmalıdır” dedi.

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