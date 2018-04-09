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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aile hekimi trafik kazası kurbanı oldu - ANTALYA

Aile hekimi trafik kazası kurbanı oldu - ANTALYA



: - Akseki - Seydişehir karayolu Alacabel mevki yakınlarındaki kaza yeri - Parçalanan otomobilden görüntüler - Otomobil parçaları, - Uçuruma uçan otomobilin motoru - Kamyonun kopan parçalarından görüntü - Trafiğin kontrollü olarak sağlanmasıAile hekimi trafik kazası kurbanı oldu - Akseki ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aile hekimi hayatını kaybettiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Akseki ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akseki - Seydişehir karayolu Alacabel mevki yakınlarında, Kemalettin Şahin (56) idaresindeki 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Kanık (42) yönetimindeki 32 SB 432 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop (55) Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayda kamyon sürücüsü Kanık, yara almadan kurtuldu.Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafik kontrollü olarak sağlandı.Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şahin'in Konya'da aile hekimi olduğu belirtildi.

Trafik Kazası Bild Uçan Otomobil Aile Hekimi Trol 

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