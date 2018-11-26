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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Aile görünümlü' uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - KAHRAMANMARAŞ

'Aile görünümlü' uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - KAHRAMANMARAŞ

"Aile görünümlü" uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - KAHRAMANMARAŞ - Dedektör köpek Alfi'nin otomobilde arama yapması - Uyuşturucunun bulunması"Aile görünümlü" uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Kahramanmaraş 'ta kendilerine "aile görüntüsü" vererek uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Operasyonda 8 kilogram esrar ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta kendilerine "aile görüntüsü" vererek uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde takibe aldıkları ve içerisinde bebek ve çocuğun da bulunduğu bir otomobili durdurdu.Aracı emniyetin otoparkına çeken ekipler, burada özel eğitimli dedektör köpeği "Alfi"nin de desteğiyle yaptıkları aramada, otomobilin motor kısmında 8 kilogram esrar ele geçirdi.Polis ekipleri, sürücü O.Z. ve araçtaki H.G'yi gözaltına alırken, otomobilde yanlarında bebek ile çocuğun bulunduğu H.G. ve B.G isimli kadınların ifadesine başvurdu.Şüphelilerin, Diyarbakır'dan temin ettikleri uyuşturucuyu kendilerine "aile görüntüsü" vererek Kahramanmaraş 'a getirmeye ve burada piyasaya sürmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

Bebek Polis Uyuşturucu Köpek Bild 

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