- Aile danışmanından çiftlere önemli uyarılar

-SEMA YILDIRIM AÇIKLAMA



( MANİSA )- Aile danışmanı Sema Yıldırım:- “Evlilikte yaşanan sıkıntılar üst ebeveynlere taşınırsa aile olmakta zorluk çekilir”- “Eğer iki insan bir aile kuruyorsa artık en önemli aile kendi kurdukları ailedir” MANİSA



- Üst ebeveynlerin, evlenen çocuklarını korumak adına yaptıkları müdahalelerin evlilikleri zora soktuğuna vurgu yapan aile danışmanı Sema Yıldırım ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Bazen sevginin olumsuz sonuçlar doğurduğunun altını çizen Yıldırım, çiftlerin önceliğinin kendi kurdukları aileler olması gerektiğini söyledi.



Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Yunusemre Kent Konseyi binasında ücretsiz olarak verilen aile danışmanlığı hizmeti çiftlerin, birbirleriyle, çocuklarıyla ya da ebeveynleriyle yaşadıkları sıkıntıları çözmelerinde yardımcı oluyor. 1,5 yıldır ücretsiz olarak verilen hizmette aile danışmanı Sema Yıldırım, çiftlere yaşadıkları sorunları iletişimle aşmalarına yardımcı oluyor. Danışmanlık hizmetinin yanı sıra Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde kadın - erkek doğası ve mutlu aile olmak üzere pek çok konuda seminer verdiğini dile getiren Sema Yıldırım, başvuruların büyük bir bölümünün çiftlerin ebeveynleri ile yaşadıkları sorunların oluşturduğunu söyledi.



Boşanmaların büyük bir bölümünün evliliğin ilk yıllarında yaşandığına vurgu yapan Yıldırım, evlenen çiftlerin anne ve babalarının çocuklarını korumak adına yaptıkları hamlelerin çoğu zaman olumsuz sonuç doğurduğuna dikkat çekti. Yıldırım, “Aile içinde birçok problemden bahsedilir. Ben de yaklaşık 7 yıldır aile danışmanlığı yapıyorum. Birçok konu var. Manisa’da özellikle biraz daha ataerkil bir toplum olması, göç alan bir toplum olması nedeniyle bazı konularda daha sık başvuru olabiliyor. Burada ebeveynlerinden etkilenen çiftler yoğunlukla hizmet alabiliyorlar. Evlendiğimizde hala anne ve babamızın etkisinde kalırsak ve onlara olumsuz durumları da taşırsak kendimiz bir aile olamayız. Kızını çok koruyan bir anne baba veya oğlunu olumsuz davranışlarda bile çok destekleyen bir anne baba veya birini diğerine ezdirmemek için müdahale eden anne babalar veya torunlarına aşırı özgürlük sağlayarak anne babanın çocuklarına terbiye vermesini engelleyen üst ebeveynler olabiliyor ataerkil bir toplum olmamızdan kaynaklı. Bununla alakalı çok başvuru geliyor. Artık iki insan bir aile kurduysa bana bahsettiklerinde ben diyorum ki ‘herkes kendi ailesinden bahsederken asıl kendi ailenizi unuttuğunuzun farkında mısınız?’ bu çok önemli bir konu. Eğer iki insan bir aile kuruyorsa artık en önemli aile kendi kurdukları ailedir ve orada dinamikler oluşmalı. Onlar birlikte bazı problemleri çözmeli. Üst ebeveynler sorunları çözdükçe onların güçlenmesine de aslında bir anlamda engel olabiliyorlar. Bazen sevgi olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor maalesef. Bununla alakalı birçok çiftle çalışmamız oldu ve gerçekten onlar da yuvalarına sahip çıkarak kendi iç dünyalarında güçlenmeyi tercih ettiler ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çok yüz güldürücü, çok mutluluk verici.” (SC-

