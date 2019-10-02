Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:' Toplu iş sözleşmesinde geçici işçi kardeşlerimizle alakalı verdiğimiz sözü tuttuk ve 2019 yılındaki çalışma sürelerini uzattık'

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( ANTALYA ) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:"-"2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı bugün yüzde 14'lere ulaşmış durumda"-"Son 17 yılda tarımsal üretim alanında önemli ilerlemeler oluyor"-"Mevsimlik tarım işçileri projesiyle çalışma koşullarını iyileştirmenin gayretini vermekteyiz"-"Biz işçimize hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz"-" Toplu iş sözleşmesinde geçici işçi kardeşlerimizle alakalı verdiğimiz sözü tuttuk ve 2019 yılındaki çalışma sürelerini uzattık"

