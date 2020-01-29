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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aile Bakanı Selçuk, depremzedelerle bir araya geldi

Aile Bakanı Selçuk, depremzedelerle bir araya geldi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan detay

Depremzede Deprem Çadır Kent 

-Kültür Parkta kurulan çadırları ziyaretinden detay
-Çocuklarla ilgilenmesinden detay
-Sahra çadırını ziyaretinden detay
-detay görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kültür parkta bulunan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta bugün Elazığ'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kültür Parkta kurulan çadır kente giden Bakan Selçuk, daha sonra Diyanet, UMKE, 112 sahra çadırını ve çocuklar için kurulan mobil oyun alanlarını gezdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Selçuk, yetkililerden de bilgi aldı. Bakan Selçuk daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne geçerek tedavisi süren yaralılarla görüştü.
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