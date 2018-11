AİHM'in Demirtaş kararına 6-8 ekim mağdurlarından tepki

-Gökgöz’ün fotoğrafları

-Baba ve Anne Gökgöz’ün konuşması

-Dadak’ın Kur’an okuması

-Dadak’ın konuşması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) - 6-8 ekim olaylarında hayatını kaybeden Hasan Gökgöz’ün anne ve babası ile Hüseyin Dadak’ın babası AİHM’in Demirtaş kararına tepki gösterdi - Baba Gökgöz: - "AİHM, Demirtaş’ın suçsuz olduğunu söylemiş, peki suçsuz olan kim, bana suçlu olanı gösterin. Selahattin Demirtaş herkesi sokağa davet etti 'her taraf Kobani olsun' dedi.

Peki bu suçsuzsa biz mi suçluyuz, o suçsuzsa bizim çocuklarımızın ne işi var toprağın altında" - Baba Dadak: - "AİHM'in kararı acımızı yine tazeledi" DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da 6-8 Ekim 2014’te çıkan olaylarda hayatını kaybeden Hasan Gökgöz’ün anne ve babası ile Hüseyin Dadak’ın babası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı vermesine tepki gösterdi. AİHM’in geçtiğimiz gün Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik verdiği karar, 6-8 Ekim olaylarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerini üzdü. Hasan Gökgöz ve Hüseyin Dadak’ın yakınları, karara tepki göstererek Demirtaş’ın cezasını çekmesi gerektiğini söyledi.



“Bunlar Kandil’den emir alıyorlar” AİHM’in kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, AİHM’in Demirtaş’ın serbest bırakılması kararını kınadıklarını söyledi.



Baba Gökgöz, “AİHM, Demirtaş’ın suçsuz olduğunu söylemiş, peki suçsuz olan kim, bana suçlu olanı gösterin. Selahattin Demirtaş herkesi sokağa davet etti her taraf Kobani olsun dedi.

Peki bu suçsuzsa biz mi suçluyuz, o suçsuzsa bizim çocuklarımızın ne işi var toprağın altında. Avrupa onun hakkını veriyorsa bizim hakkımızı kim verecek? Bu yetim çocukların hakkını kim verecek, anne babaların hakkını kim verecek? Benim suçum neydi, ben kimsenin malını çalmadım, oğlum fakirlere et dağıtıyordu. Bu nedenle çocuğumu 3. kattan aşağı attılar. Tutuklu olan nasıl belediye başkanı olur, milleti ateşe verenler nasıl belediye başkanı olur? Bu milletvekiliydi bunları yaptı, belediye başkanı olursa o zaman hepimizin Diyarbakır’ı terk etmesi gerekir. Biz kesinlikle buna karşıyız, kabul etmiyoruz. Diyarbakır halkına sesleniyorum, bunlar aynıdır, değişmemişler bunlara oy vermeyin. Dün neyse bugün de aynıdırlar. Bunlar Kandil’den emir alıyorlar, Kandil bizim düşmanımızdır” dedi.

“Torunum her gün babam nerede diyor” Hasan Gökgöz’ün annesi Mehtap Gökgöz ise çocuklarının hiçbir suçunun olmadığını kaydederek, “Avrupa Selahattin Demirtaş’ın suçsuz olduğunu söyledi ve serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Bizim çocuğumuzun ne suçu vardı. O sokağa herkesi çağırdı, geldiler bizim oğlumuzu attılar öldürdüler. Biz onu ne belediye başkanı olarak ne da başka bir şey olarak istiyoruz. O cezası neyse çeksin, Demirtaş katildir. Her gün ben çocuğumun mezarına gidiyorum. Torunum her gün babam nerde diyor” diye konuştu.

“Katilden belediye başkanı olur mu” Hüseyin Dadak’ın babası Öztekin Dadak ise Avrupa’daki insanların çocuklarının öldürülmediğini belirterek, şunları söyledi: “AİHM Demirtaş’ın serbest bırakılmasını söylemiş. Onların çocukları öldürülmedi ki. Selahattin Demirtaş milleti sokağa çağırdı bizim çocuklarımızı şehit ettiler. Böyle denmesi ile yine bizim acımız tazelendi. Cumhurbaşkanımız kabul etmeyeceğini belirtti.

Selahattin Demirtaş benim çocuğumun katilidir, nasıl serbest bırakılır. Belediye Başkan adayı olarak göstereceklermiş, katilden belediye başkanı olur mu, katil beni yönetebilir mi? Cumhurbaşkanı yasa çıkarmalı ve bunların siyaset yapmalarının önü kesilmeli. Ortada açıkça bellidir, sokağa çağırdılar, millet onun talimatı ile sokağa indi. Öyle bir adamı belediye başkanı yaparlarsa burayı, beni nasıl yönetecekler. Diyarbakır’a çağrım, Allah rızası için katillere oyunuzu vermeyin. Şu an hiçbir sıkıntı yoktur, yıllardan beri Müslümanlar eziyet altındadır.”