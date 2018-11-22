AİHM'in Demirtaş kararı - DİYARBAKIR

- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması - Buldan'ın, Demokratik Toplum Kongresi'ni (DTK) ziyaretinde yaptığı ziyaretten detaylar - Toplantının yaptığı salondan detaylarAİHM'in Demirtaş kararı - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "AİHM'in vermiş olduğu karar, yerel mahkemelerce bir an önce dikkate alınarak başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçiler serbest bırakılmalı"DİYARBAKIR (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "AİHM'in vermiş olduğu karar ,yerel mahkemelerce bir an önce dikkate alınarak başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçiler serbest bırakılmalı." dedi. Buldan, Demokratik Toplum Kongresi'ni (DTK) ziyaretinde yaptığı konuşmada, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki kararının, "yok sayılmasının" kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.
Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasının "hukuksuzluk" olduğunu öne süren Buldan, şöyle konuştu:"Hiç kimsenin yargıya müdahale hakkının olmadığını özellikle belirtmek isterim. Hani yargı bağımsızdı? Hani yargı tarafsızdı? Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını ifade edenler bugün bizim arkadaşlarımızla ilgili verilen kararları ne yazık ki tanımayan, görmeyen ve duymayan bir konum içerisindeler. Yargı bir gün herkese lazım olacak. AİHM'in vermiş olduğu kararın, yerel mahkemelerce bir an önce dikkate alınarak, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiği ifade etmek istiyorum. Elbetteki karar sadece Demirtaş ile ilgilidir ancak bugün aynı konumda olan ve verilen kararın emsal teşkil etmesi ile diğer arkadaşlarımızı da etkilemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki, bu karar doğrultusunda Selahattin Demirtaş tahliye edilir."Yerel mahkemelerin AİHM'in verdiği kararın aksi yönünde karar vermesi halinde tekrar uluslararası hukuk yollarına başvuracaklarını dile getiren Buldan, AİHM'nin kararının dikkate alınması gerektiğini savundu.Buldan, 31 Mart 2019'daki yerel seçime ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili şunları kaydetti:"Biz şu ana kadar herhangi bir parti ile merkezi anlamda bir görüşme yapmadık. Fakat il düzeylerinde il eş başkanlarımız, il örgütümüz üzerinden farklı temasların yaşandığını, diyalogların olduğunu biliyoruz. Büyükşehirlerde elbette bir güç birliğine çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Birçok ilde güç birlikleri yapacağımızın halkımız tarafından talep edildiğini, bu anlamda büyük bir arzunun olduğunu ifade edebiliriz. Ancak şu anda kesinleşmiş herhangi bir şey yok. İleri zamanlarda bu tür temaslar olursa, farklı yerlerde bir güç birliği adayı üzerinde ortaklaşma olursa bunu da kamuoyuyla paylaşırız."