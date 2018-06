Aigai kazı çalışmalarına Yunusemre’den destek...Aigai Antik Kenti havadan görüntülendi Haberi

-İMZALANAN PROTOKOL

( MANİSA )- 12 Aiol kentinden biri olan Aigai'de tarihi ve kültürel varlıklar gün yüzüne çıkarılacak - Yapılan kazılarla ortaya çıkarılan antik kentin ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor MANİSA



- Yunusemre Belediyesi, Manisa’nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai Antik Kenti’nde yürütülecek kazı çalışmalarına bu yıl da destek verecek. Tarihi ve kültürel varlıkların gün yüzüne çıkarılmasında yapılacak çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür etti. Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö. 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına Yunusemre Belediyesi bu yıl da destek verecek. Yürütülecek çalışma kapsamında protokol imzalanırken, imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel katıldı.

Tarihi dokunun ön plana çıkarılması amaçlanıyor Törende konuşan Başkan Çerçi, bölgede yürütülecek kazı çalışmalarına bu yıl da destek vereceklerini vurguladı. Kentin tarihi kültürel dokularını öne çıkarmak istediklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, "Aigai Antik Kentimizde yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili olarak bakanlığımız, Celal Bayar Üniversitesi ve Yunusemre Belediyesi olarak bir protokol imzaladık. Kazılar bu yıl da devam edecek. Geçen yıllarda olduğu gibi biz de ilçemizdeki tarihi değerin ortaya çıkması için katkı vereceğiz. Kazı ekibinin ulaşım, yemek ve lojistik gibi hizmetlerine Yunusemre Belediyesi olarak katkı sunacağız” dedi.

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor Yunusemre Belediyesinin kentin tarihi değerlerine verdiği önemden dolayı teşekkür eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ise "Aigai’de 2004 yılından bu yana çok güzel bir çalışma yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ve izni ile gerçekleştirilen bu çalışmalara şehrimizde birçok emek ve eseri olan Yunusemre Belediyemiz de destek verecek. Geçtiğimiz yıllarda da verilen destek bu yıl artarak devam edecek. Bu nedenle belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar sonrasında antik kentin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını görüyoruz” diye konuştu.

"Yunusemre Belediyesinin desteği bizim için önemli” Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin de Yunusemre Belediyesinin desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bölgede yürütülen çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Birkaç yıldır devam eden desteklerin artmasıyla birlikte ivme kazandı. Bu desteklerin artması bölgenin tanıtımı açısından büyük önem arz ediyor. Başkanımız sağ olsun bizden desteğini hiç esirgemedi. Arkamızda Yunusemre Belediyesinin olduğunu bilmek bizi daha güçlü kılıyor." Konuşmaların ardından taraflar protokole imza attı. Manisa’ya yaklaşık 49 kilometre mesafedeki Köseler köyü yakınında bulunan ve Nemrut Kale adıyla anılan Aigai, Herodot’un bahsettiği Batı Anadolu’daki 12 Aiol kentinden biridir. Çevreye hakim bir konumdaki kayalık bir tepe üzerinde bulunan kentin tarihi, M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanmaktadır. M.S. 17 yılındaki depremde büyük ölçüde hasar gördüğü ve onarım geçirdiği, Hellenistik dönemde ise önemli bir ticari merkez olduğu anlaşılan kentte kazı çalışması yapılmamıştır. Kentin surları arazinin durumuna göre inşa edilmiştir. Surlar içinde üç katlı agora ve bu yapıyı taşıyan duvarlar, meclis binası, teras duvarlı stadyum, tiyatro ve Demeter Tapınağı gibi kalıntılar bulunmaktadır.