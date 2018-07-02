-Ahu Tuğba genel ve detay



( MUĞLA ÇZEL) Ahu Tuğba; "Kocamı boşuna boşamışım"- Ahu Tuğba “Çektiğiniz insanlarda biraz ukalalık yapmasınlar. Ne oldum delisi olmasınlar” MUĞLA



- Bodrum’da tatil yapan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, “Kızım Anjelik, babasından beter çıktı. Bilseydim kocayı boşamazdım” dedi.

Bodrum’da objektiflere takılan Yeşilçamın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba’nın formundan bir şey kaybetmediği gözlendi. Ünlü oyuncu, Yalıkavak mahallesinde açılan Şahzultan isimli tarihi ıslama köftecisinde yemek yerken objektiflere takıldı. Arkadaşları ile sohbet ederken yakalanan Ahu Tuğba basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı. Gazetecilere tepki gösteren ünlülere de biraz utansınlar size saygı duysunlar diyerek sitem etti. Kızı Anjelik Calvin’in Amerika polis akademisinin Swat bölümünü bitirdiğinin söyleyen ünlü oyuncu, “Çok heyecanlandım kızım Swat mezunu olduğu için. 22 Nisan’da üniversite mezuniyetindeydim. Bu okulun yanı sıra Amerikan polisi Swat eğitimi de alıyordu. Oradan da mezun oldu. Anne olarak çok gururlandım ama tek üzüntüm, yanında olamamam. Amerika’da 2 üniversite bitirdi. Son polisliği bitirdiğini de burada öğrendim. Sabaha kadar yatamadım heyecandan. Kızım ne olmak istiyorsa kendi karar verecek. Artık bir iş hayatına atılsın. Şimdi de avukat olacağım diyor. Artık biraz çalışsın da ekmeğini kazansın” ifadelerini kullandı. "Kocamı boşuna boşamışım" Ahu Tuğba, kızı Anjelik’in kendisi ile çok ilgilendiğini sözlerine ekleyerek “Yeni projeler geliyor bana ama çocuğumun hayatı daha önemli olduğu için ona yöneldik. Oda nefes aldırmıyor bana. Babasını boşadım ama babasından daha çok sahiplendi beni, babasını hiç aratmıyor. Adamcağızı boşu boşuna boşamışız. Bu ondan yüz kat daha ilgileniyor benimle. Bodrum’a gelene kadar mesaj yağmuruna tuttu beni gece boyu. Ben dışarıdayım dediğim an yandığım andır. Uyuyorum dediğim zaman tamam annecim uyu diyor ve karışmıyor” şeklinde konuştu.

Önceliğim kızım, oyunculuk değil Kızının Türkiye’ye dönmediğini de sözlerine ekleyerek “Anjelik Türkiye’ye dönmüyor çok kırgın. Benim memleketim dönmek istiyorum da kızımı da getirmek istiyorum ama ev ile ilgili olan iftiralardan dolayı çocuğum ülkesine gelmiyor. Dünyaya bir evlat getirdiğiniz zaman kanını, canını, malını her şeyini ona vermek mecburiyetindesiniz. Evlat mı önemli hayatının geri kalan hikayelerin mi önemli. Benim hayatımın bir tek gerçeği var annem ve evladım. Mecburum bir genç kız yetiştiriyorum başında olmam lazım” dedi.

Oyunculuk teklifleri geliyor Türkan Şoray’ın oyunculuğu bırakma kararını "Gelecekte ne yaparım diyecek kadar ukala değilim" diyerek yorumlayan Tuğba, şöyle konuştu: “Benim oyunculuktan önce kızımın hayatı daha önemli. Anjelik düzen kurduktan sonra yaşar mıyız, ölür müyüz bilemem. Hayat ne getirir ne götürür ama o kadar ukala değilim yani gelecekte ne yaparım diyecek kadar. Şu anda teklifler geliyor ama ben düşünmüyorum” "Ünlü isimler ukalalık yapmasın" Gazetecilik mesleğinin zor olduğunu ve ünlü isimlerin basın mensuplarına karşı ukalalık yapmamaları gerektiğini savunan Tuğba, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Daha ne denize nede havuz gire bildim. Ama beni çekmezsiniz gençler var onları çekersiniz. Sizler her yerde yakalarsınız çekmek istedikten sonra. Siz her yerdesiniz her saniye. Bir gazeteci birini çekmek isterse o kişiyi her türlü çeker. Beni böyle makyajsız bir halde maymun gibi çektiniz buldunuz bile. Zor bir meslek yapıyorsunuz insanların, sanatçıların peşinden koşuyorsunuz, çektiğiniz insanlarda biraz ukalalık yapmasınlar. Ne oldum delisi olmasınlar. Biraz utansınlar kendilerinden sizlere de biraz saygı duysunlar. Çünkü gazeteci olarak sizler çok emek veriyorsunuz insanlara”

