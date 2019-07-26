Ahşap palet fabrikasında yangın (2) - İZMİR

- Yanan palet fabrikasından yükselen alevler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinin havadan görüntüsü İzmir 'de ahşap palet fabrikasında yangınİZMİR (AA) - İzmir 'de ahşap palet fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi 7405/1 Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.
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