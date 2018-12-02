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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ahşap iş yerleri yandı - SAKARYA

Ahşap iş yerleri yandı - SAKARYA

- Detaylar Sakarya 'da ahşap iş yerleri yandı - Karasu ilçesinde bir restoranda çıkan ve çevredeki ahşap dükkanlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından söndürüldüSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Karasu ilçesinde bir restoranda başlayıp çevreye yayılan yangında, restoran ile çevredeki 30 ahşap iş yeri kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'ndeki ahşap bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, restoranın yanında bulunan "mini çarşı"daki boş ahşap dükkanlara sıçradı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Takviye ekiplerin de desteğiyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, restoran ve 30 ahşap iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Karya Bild Yangına Müdahale 

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