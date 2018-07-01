Ahşap garajda yangın: 4 araç alev alev yandı

-Söndürme çalışmaları



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'da bir baraka garajda çıkan yangında 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. Okmeydanı Mahallesi Başbadem Sokak'ta meydana gelen olayda, boş arsada bulunan ve garaj olarak kullanılan ahşap barakaların birinde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, yangında barakadaki 43 NA 142 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet alev aldı. Alevler, kısa sürede bitişikteki barakadaki 26 BZ 968 plakalı hafif ticari araca ve baraka önünde park halinde duran 42 DN 442 plakalı otomobili de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangınla alakalı soruşturma sürüyor. (HCA-EFE-Y)

