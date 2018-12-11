Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ahşap evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan'dan geriye ayakkabıları kaldı

Ahşap evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan'dan geriye ayakkabıları kaldı

Yangın sonrası evden görüntüler

Ahşap Ev Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Harabe 

-Atakan Uslu'nun ayakkabıları
-Cenaze namazı
-Atakan'ın fotoğrafı

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat'ta tek katlı ahşap evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu'dan kapının önünde duran ayakkabıları kaldı. Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, anne Bediha Uslu diğer çocuğunu okuldan almak üzere Atakan'ı evde yalnız bırakarak evden ayrıldı. Bu sırada evde çıkan yangında minik Atakan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangın sonrası harabeye dönen evde Atakan'dan geriye ise kapının önündeki ayakkabıları kaldı. Yozgat Adli Tıp Kurumu Şubesi'nde otopsisi yapılan Atakan'ın cenazesi Yozgat merkeze bağlı Yenice köyüne getirildi.
Köyde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Atakan'ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye küçük çocuğun ailesi ile vatandaşlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı