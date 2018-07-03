Ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi İzle

--Yangına müdahaleden görüntü

--İtfaiye ekiplerinden görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Çameli İlçesi'nde tek katlı ahşap bir evde meydana gelen yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, yangın sabaha karşı Çameli ilçesi Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Burhan Göymen’e ait evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Çameli Şubesi itfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler tek katlı ahşap evin he tarafını sararken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(GC-SÇ)

