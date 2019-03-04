Ahşap ev alev alev yandı

-Vatandaşları yangını izlemesi

-İtfaiyenin alevlere müdahalesi

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de metruk evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı ev alev alev yandı. Yangın, Düzce Merkez’de Yeni Mahalle’de bahçe içinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni mahallede Erdal Öztürk’e ait fındık bahçesinin içindeki bulunan binada elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale etti. Ancak ahşap olan evi söndürmek kolay olmadı. Bütün evi saran alevleri itfaiye ekipleri uğraşlar sonucunda kontrol altına alabildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

