Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ahşap ev alev alev yandı

Ahşap ev alev alev yandı

yangından detaylar

( KARABÜK )- Yangın sonrası Ahşap ev kullanılamaz hale geldi KARABÜK

Ahşap Ev Uttu Yangına Müdahale 


- Karabük'te ahşap evde meydana gelen yangın korkuttu. Yangında evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre yangın Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak Yeniiköy'de meydana geldi. İsmail Çorbacı'ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Konyada Kahreden Olay: 4 Çocuk Hayatını KaybettiKonyada Kahreden Olay: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
Eğlence Mekanındaki Hesap Kavgası Cinayetle BittiEğlence Mekanındaki Hesap Kavgası Cinayetle Bitti
Turistler Gitti Takıları Definecilere KaldıTuristler Gitti Takıları Definecilere Kaldı
İstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltıİstanbulda 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı