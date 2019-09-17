Ahşap binada çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi İzle

--Ekiplerin yangına müdahalesi ve detaylar



( BİLECİK ) BİLECİK



- Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alınan bilgilere göre yangın ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde iki katlı ahşap evde meydana geldi. Emine E.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeyi ararken sokağın elektrik hatları da yetkililer tarafından kesildi. Şehitler Caddesi de güvenlik amaçlı trafiğe kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan evin uzun zamandır kullanılmadığı öğrenilirken ekipler yangının çıkış nedeni araştırıyorlar.

