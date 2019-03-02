Ahşap baraka alevlere teslim oldu, mahallede panik yaşandı

-Alevlerden detay

-Ekiplerin çalışması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar'da iki katlı ahşap baraka bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken mahallede kısa süreli panik yaşandı. Yangın akşam saatlerinde Avcılar Firuzköy Aziz Caddesinde bulunan iki katlı ahşap barakada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevlerin yükseldiği caddede vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken vatandaşlar da rahat nefes aldı. Diğer iş ve meskenlere sirayet etmesi engellenen yangın sonrası baraka kullanılmaz hale geldi.

