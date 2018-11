Ahmet Zeki Üçok: “FETÖ ile en iyi mücadele TSK’da yapılmaktadır”

- FETÖ’nün TSK yapılanması adlı konferans veren Av. Ahmet Zeki Üçok, TSK’nın yüzde 50’sinin FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyledi.



Yeni Ufuklar Derneği Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından Kayseri İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen konferansta konuşan Av. Ahmet Zeki Üçok FETÖ’nün TSK yapılanması hakkında bilgi verdi. Av. Ahmet Zeki Üçok, askeri liselerde ve harp okullarında Fethullahçı olmayan öğrencilerin çeşitli bahanelerle disiplin ve işkenceye maruz kaldıklarını ifade etti.

FETÖ’cülerin yıldırma politikası izleyerek kendilerinden olmayanları ordudan atmak için çabaladıklarını vurgulayan Zeki Üçok, “2006 yılında TSK içerisinde büyük bir bölümde hakimiyeti ele geçirdikten sonra kendisinden olmayanlarla ilgili faaliyetlere başladılar. Bunların ilk faaliyetleri askeri liselerde ve harp okullarında Fethullahçı olmayan öğrencilerin çeşitli bahanelerle disiplin ve işkenceye varan eğitimlerle atılmasıydı. Bunlar her gece belirli çocukları topluyorlar ve her gece bunu yapıyorlar. Eğitim diye çocuklara işkenceye varan süründürmeler ve nöbet vermeler Anayasa Mahkemesi bunların işkenceye dair olduğuna karar verdi. İşkence üzerinden yıldırma politikası uyguladılar. Bu çocukların çoğu anne ve babalarının bütün ısrarlarına rağmen bu okullarda kalamadılar” dedi.

“Boşluk oluşan kadrolara kendi elemanlarını getirmek için çalıştılar” Ahmet Zeki Üçok, “ İkinci olarak kendisinden olmayanları özellikle Balyoz davası 367 kişi hakkında açıldı ve çoğu da general ve amiral düzeyindeydi. Bunların Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesine yönelik bir davaydı. Bu davanın kurgulanması da gerçekten çok başarılıydı. Biz 958 arkadaşımızı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Orgenaral’den Teğmen’e bir yelpazede ki arkadaşlarımız kaybettik. Bunların atılmasıyla meydana gelen boşluklara yani o kadrolara kendi elemanlarını getirmek amacıyla bu işlem yapıldı. Son 10 yılda sadece FETÖ’cü olanların katıldığı bir Silahlı Kuvvetler’de büyük bir oran oluştu. “TSK’nın yarısı FETÖ’nün kontrolü altına girmiş” Av. Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz da tanklarla vatandaşın üzerine gidenlerin TSK’nın askeri olmadığını ve TSK’nın önümüzde ki dönemlerde özlenen eski günlere döneceğini dile getirerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Her yıl bin kişi ya buraya sokulmuş ya da devşirilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 15 Temmuz’a geldiğimizde yüzde 50’sinin Fethullahçı Terör Örgütü ile yer aldılar. 171 general ve amiral TSK’dan FETÖ ile bağlantılı olduğu için 15 Temmuz sonrasında hemen hemen tamamı tutuklandı ve ihraç edildiler. 365 general ve amiralimiz vardı. Yaklaşık yüzde 50’si eder. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yarısı FETÖ’nün kontrolü altına girmiş. Amerika’da ki FETÖ’den emir alan veya onu kontrol eden kişilerden emir alan bu askerler gittiler ve kendi vatandaşlarının üzerine tankları sürdüler. Kendi polislerine ve kendi halkına uçaklardan bomba yağdırdılar. Sakın ola üzülmeyin bunlar sizin o bildiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askerleri değildi. Bunlardan TSK temizlendiğinde önümüzde ki dönemlerde o sizlerin eski özlediği Silahlı Kuvvetler oluşacaktır” “FETÖ ile ilgili en mücadele TSK’da yapılıyor” Türkiye Cumhuriyeti’nde FETÖ ile ilgili en iyi mücadelenin yapıldığı yerin Türk Silahlı Kuvvetler olduğunu ifade eden Ahmet Zeki Üçok: “Türkiye Cumhuriyeti’nde FETÖ ile ilgili en iyi mücadelenin yapıldığı yer Türk silahlı Kuvvetleridir. Her gün televizyonlarda görüyorsunuz, 50 veya 100 kişi Bylock, ankesörlü telefon ve bilgisayar programları kullandıkları için alınıyorlar. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 8 bin 159 kişi ile ilgili TSK’dan ihraç kararı verildi.

Deniz Kuvvetleri’nden 2 bin 591 kişi, Hava Kuvvetleri’nden de 4 bin 215 kişi hakkında ihraç kararı verildi.

Toplam 15 bin 200 kişi hakkında TSK’dan ihraç kararı verildi.

Askeri okullardan da 19 bin civarında TSK’dan uzaklaştırıldı. TSK’nın yüzde 25 dolaylarında bir temizlik yapılmıştır” dedi.