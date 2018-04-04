Ahmet Tekdal'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA
- Eski Refah Partisi Genel Başkanı, 20. Dönem Milletvekili Ahmet Tekdal'ın taziyeleri kabulü - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın cenazeye gelişi - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın cenazeye gelişi - Eski Saadet Partisi Genel Başkanları Recai Kutan ve Mustafa Kamalak, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erbakan Vakfı Genel - - - Başkanı Fatih Erbakan'ın cenaze namazından görüntüleri - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun cenazeye gelişi - Cenaze namazının kılınması - Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dua etmesi - Cenazenin araca omuzda taşınmasıAhmet Tekdal'ın eşi son yolculuğuna uğurlandıANKARA (AA) - Eski Refah Partisi Genel Başkanı, 20. Dönem Milletvekili Ahmet Tekdal'ın eşi Aysel Tekdal, son yolculuğuna uğurlandı.Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün evinde hayatını kaybeden Aysel Tekdal'ın cenaze namazı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılındı.Cenaze namazının ardından eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dua etti.Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Saadet Partisi Genel Başkanları Recai Kutan ve Mustafa Kamalak, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekilleri ve eski siyasetçiler katıldı. Ahmet Tekdal ve oğlu Ömer Tekdal, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.