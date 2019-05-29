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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ahmet Misbah Demircan, “Güzel işler yapmaya devam edeceğiz”

Ahmet Misbah Demircan, “Güzel işler yapmaya devam edeceğiz”

Katılımcılar

Samimiyet Salar Muhabbet İş İnsanları Allah 

-konuşmalar
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Ahmet Misbah Demircan, kültür, sanat ve siyaset dünyasıyla "Dost İftarı"nda buluştu İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan, kültür, sanat, siyaset medya ve iş insanlarıyla "Dost İftarı"nda, buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın onur konuğu olarak katıldığı iftar programında konuşan Demircan, "İyi niyetle, birlikte hareket eden dostların, aşamayacağı engel, yenemeyeceği güçlük yoktur. Sizlerle çok zorluklar aştık, çok güzel işler yaptık. İnşallah, önümüzdeki süreçte çok güzel işleri yine sizlerle birlikte yapacağız" dedi.
Kültür Kenti Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beyoğlu Belediyesi eski Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dostlarıyla iftarda bir araya geldi. Sütlüce’de bulunan bir otelde gerçekleştirilen Dost İftarı'na; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yanı sıra iş, sanat, siyaset, spor, medya ve akademik camiadan çok sayıda isim katıldı.
Masaları tek tek gezerek konuklarıyla yakından ilgilenen Demircan, dostlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. "Önümüzdeki süreçte güzel işleri yine sizlerle birlikte yapacağız" İftar programında konuşan Demircan, "İyi niyetle, doğrulukla, birlikte hareket eden dostların, kardeşlerin, arkadaşların aşamayacağı engel, yenemeyeceği güçlük yoktur. Sizlerle çok zorluklar aştık, çok güzel işler yaptık. Gücümüzle değil varlığınızla başardık. İnşallah, önümüzdeki süreçte çok güzel işleri yine sizlerle birlikte yapacağız. Varlığınızla büyük işler başaracağız. Bundan şu sofranın varlığı kadar eminim. Cenab-ı Allah niyetimizi makbul, duamızı kabul buyursun. Dostluğumuz, arkadaşlığımız, kardeşliğimiz baki olsun" ifadelerini kullandı. “Bu salonda dostluk var, muhabbet var” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bu salonda dostluk var, muhabbet var, sevgi var, kardeşlik var, vefa var; hayata dair yaşanmışlığın ve tecrübelerin getirdiği. Hayatta en kıymetli şey nezaket ve o nezaketin kalbimizde oluşturduğu samimiyet. Bunu fark etmiş insanlar var” dedi.
(HK-
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