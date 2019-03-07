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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına başlanıyor

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu davasına başlanıyor

Kural'ın görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Şarkıcı 


- Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin davanın görülmesine başlanıyor. İlk kez görülecek duruşmaya Kural ve Gençoğlu’nun katılması bekleniyor. Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen ‘darp’ iddialarına ilişkin davanın görülmesine başlanıyor. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasında Kural ve Gençoğlu ifade verecek. Duruşmada ayrıca tanıkların da dinlenilmesi bekleniyor. Duruşma için İstanbul Adliyesi'ne ilk olarak Ahmet Kural geldi. Avukatı Sibel Aydın ile birlikte adliyeye gelen Kural'ın moralinin yüksek olduğu görüldü.

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