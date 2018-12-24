Ahmet Kural’ın avukatından ‘Sahte rapor’ iddialarına açıklama



- Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural’ın avukatı, soruşturma dosyasına sundukları raporun sahte olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “soruşturmadaki raporların sahte ve tarafımızca algı oluşturmak için kullanıldığı iddiaları doğru değildir. Olsa olsa bunu söyleyenler tersine bir algı yaratma çabası içindedirler” denildi. Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural’ın avukatı Sibel Aydın, kamuoyuna yansıyan ve sahte olduğu iddia edilen raporlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında görülmekte olan dava dosyasında bulunan delillerle ilgili kamuoyunda meydana gelen bilgi kirliliği nedeniyle bir açıklama yapılması zorunluluğu doğduğunu kaydeden Avukat Sibel Aydın, “Zira, dava dosyasına sunduğumuz raporların sahte olduğuna ilişkin iddialar ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından herhangi bir rapor verilmediğine ilişkin açıklamalar kavram karışıklığına neden olmuştur” dedi.

“Devlet üniversitelerinden 2 adet bilimsel mütalaa talep edilmiştir” Kanunlar çerçevesinde müvekkiline yöneltilen suçlamalara ilişkin delilleri toplayarak dava dosyasına sunulduğu aktarılan açıklamada, “Bugüne kadar tarafımızca Ceza Muhakemeleri Kanunu 67/6. Maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunun 293. Maddesi gereği olay konusuyla ilgili olarak devlet üniversitelerinden 2 adet bilimsel mütalaa talep edilmiştir. Bunlardan birincisi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından talep ettiğimiz 20.11.2018 tarihli, Sıla Gençoğlu’nun iddia edilen olaydan 2 gün sonra özel hastaneden aldığı darp raporunun tıbbi değerlendirme açısından uygun bulunup bulunmadığı ve buna ilişkin olarak verilen bilimsel rapor olup, ikincisi ise Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi-Makine Mühendisliği Bölümünden talep ettiğimiz 28.11.2018 tarihli, Sıla Gençoğlu’nun iddia ettiği olaya ilişkin seslerin müvekkilimin evinin yakınında bulunan yan evden duyulup duyulmayacağına ilişkin bilimsel rapordur” denildi. “Adli Tıp Raporu karşı tarafın görüntülerin orijinal olmadığın iddialarının karşılanmasına yöneliktir” Bu iki rapor dışında dava dosyasında üçüncü bir raporun da mevcut olduğu açıklamada “Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından verildiği söylenen bu rapor, gerçekte görevli savcılık tarafından talep edilen ve Sıla Gençoğlu’nun görüntülerinin bulunduğu, olaydan 18 saat sonra çekildiği belirtilen cep telefonu görüntü kaydının, karşı tarafın avukatının orijinal olmadığına ilişkin iddialarının karşılanmasına yöneliktir. Dolayısıyla bu görüntülerin orijinal olup olmadığı ile dosyada bulunan Sıla Gençoğlu’na ait fotoğrafların taraflarca sunulan videolardaki görüntüler ile karşılaştırılması için savcılık dosyasına verilen bilirkişi raporudur. Bu rapor savcılık tarafından talep edilmiş olup dava dosyasında mevcuttur” ifadelerine yer verildi.

“Tersine bir algı yaratma çabası içindedirler” Kamuoyunda sahte rapor veya alınan bilimsel mütalaaların sahte ve kabul edilemez olduğu durumun taraflarınca algı oluşturmak için kullanıldığı iddialarına değinilen açıklamada devamla şu ifadelere yer erildi; "Bu iddialar doğru değildir. Olsa olsa bunu söyleyenler tersine bir algı yaratma çabası içindedirler. Ayrıca şunu önemle belirtmek isteriz ki, savcılık soruşturması devam ederken gerek müvekkilimin gerekse Sıla Gençoğlu’nun ifadelerinin basına yansıması sonrasında ve 7 Kasım 2018 tarihinde soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı konulması için tarafımca mahkemeye başvurulmuş ancak bu talebimiz mahkeme tarafından reddedilmiştir. Tüm bu hususlar çerçevesinde bu gerçekleri kamuoyu ile bir kere daha paylaşmak isteriz.”

