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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahmet Kural'ın avukatından kanlı gömlek iddiası

Ahmet Kural'ın avukatından kanlı gömlek iddiası

Arşiv

( İSTANBUL )- Avukat Sibel Aydın:”Dosyaya fotoğrafı sunulan gömlekteki kan lekesi,Kural'ın dudağından gelen kandır” İSTANBUL

Şarkıcı 


- Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan olaya ilişkin Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, gömleğin üzerindeki kan lekelerinin Ahmet Kural'ın dudağının kanamasıyla oluşan kan olduğunu kaydetti.
Avukat Aydın, dosyaya fotoğraf olarak sunulan kanlı gömleğin neden savcılığa sunularak tahlil yapılmadığını sordu. Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşandığı iddia edilen ‘darp’ iddialarına ilişkin davanın görülmesine başlandı. Ahmet Kural'ın ifadesinin ardından söz alan Avukatı Sibel Aydın, dosyaya fotoğraf olarak sunulan gömlekteki kan lekesinin yaşanan olay sırasında Ahmet Kural'ın dudağından gelen kan olduğunu kaydetti.
Kan lekesi bulunan gömleğin savcılığa sunularak kan tahlili yapılmadığını vurgulayan Avukatı Sibel Aydın,”Karşılıklı yaşanan itişme sırasında müvekilim Ahmet kural'ın dudağı kanamıştır. Gömlekteki kan lekesi kuralın dudağından akan kandır. Karşı taraf dosyaya kanlı gömleğin fotoğrafını sunmuşlardır ancak, kan tahlili yapılması için gömleğin kendisini sunmamıştır. Bu da iddialarımızın gerçekliğini ortaya koymaktadır” dedi.

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