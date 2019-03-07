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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahmet Kural, hakkındaki iddialarla ilgi ilk kez konuştu Haberi

Ahmet Kural, hakkındaki iddialarla ilgi ilk kez konuştu Haberi

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmanın ardından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan Ahmet Kural, ' Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Ben şiddet uygulamadım ' dedi.

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Bugün görülen ve Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun ilk kez yüz yüze geldiği dava sonrasında basın açıklaması yapan Kural, ülke gündeminde birçok önemli konu varken, özel hayatıyla kamuoyu önüne gelmekten ve gündemi meşgul etmek dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

Kural, hakkında yapılan şikayetten bu yana mümkün olduğunca konuşmamaya ve fikir beyan etmemeye çalıştığını, yargıya intikal etmiş bir konuda kamuoyu ve mahkemeyi yönlendirmeyi doğru bulmadığını belirti. “Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçek değildir” Ahmet Kural, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üzerime zorla yapıştırılmak istenen ' kadına şiddet uygulayan adam ' yakıştırmasını reddediyorum. Daha önce söyledim, bugün mahkeme huzurunda ve sizlerin önünde bir kez daha söylemek isterim ki; Ben “şiddet” uygulamadım. Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddiaları bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk.” Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kural, “Olaydan sonra ilk kez karşılaştınız neler hissettiniz?” sorusuna, “İnsan geçmişe bakınca güzel şeyler hatırlamak istiyor. Ne diyebilirim ki, Allah herkese vicdan rahatlığı versin” cevabını verdi. Kural, Sıla ' nın yeni şarkılarında kendisine bir gönderme yapılılıp yapılmadığı sorusuna ise, “Geçmişte bana yazıldığı söylenen aşk şarkıları ne kadar gerçekse. Ki şimdi bunların gerçek olmadığını anladım. Bu şarkılarında benimle ilgilisi olduğunu düşünmüyorum” dedi Davanın ikinci celsesi 22 Nisan 2019 tarihine ertelendi.
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