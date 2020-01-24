Ahmet Hamdi Tanpınar’ın evine tabela asıldı Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü ve daha nice romanlarını yazdığı Beyoğlu Gümüşsuyu’nda bulunan evine bilgilendirme tabelası asıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "İstanbul'un Edebiyat Coğrafyası Projesi" kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beyoğlu Gümüşsuyu’nda bulunan evine bilgilendirme tabelası asıldı. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, Beş Şehir gibi klasikleşen kitapların yazarı Tanpınar ölümünün 58’nci yıl dönümünde sevenleriyle birlikte anıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin ve birçok vatandaş tabela asım törenine katıldı.

Başkan Yıldız, mahallede bulunan esnafla yakından ilgilenerek tek tek dükkanlara girip onlarla sohbet etti. Bu projenin devamının geleceğini ifade eden Yıldız, Beyoğlu’nun kültür haritasını Türk edebiyat tarihinde önemli şahsiyetleri, eserleri anmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



“Ahmet Hamdi Tanpınar’ı rahmetle anıyoruz” Beyoğlu’nun edebiyat coğrafyasının haritasını oluşturmak açısından projenin önemli olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İstanbul’un Beyoğlu’nun önde gelen ve edebiyatta ekol olan Ahmet Hamdi Tanpınar değerlerinden biridir. Buna biz Beyoğlu’nun edebiyat coğrafyası adını koyarak bu projeye böyle başladık. Beyoğlu’nun tüm kültür haritasını bu şekilde şahsiyetlerini, eserlerini anmak üzere bu tür yaşadıkları binalarının önüne tabela asmak suretiyle çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Ahmet Hamdi Tanpınar’ı rahmetle anıyoruz” dedi.





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