Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatı - Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı hastaneden ayrıldı - ANKARA Haberi
- Başkent Hastanesi genel görüntü - Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızının hastaneden ayrılması - Metin Feyzioğlu'nun hastaneden ayrılması - MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun hastaneye gelişi - Mehmet haberalın hastaneden ayrılmasıANKARA - Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı hastaneden ayrıldı.