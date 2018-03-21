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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatı - Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı hastaneden ayrıldı - ANKARA Haberi

Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatı - Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı hastaneden ayrıldı - ANKARA Haberi

- Başkent Hastanesi genel görüntü - Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızının hastaneden ayrılması - Metin Feyzioğlu'nun hastaneden ayrılması - MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun hastaneye gelişi - Mehmet haberalın hastaneden ayrılmasıANKARA - Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı hastaneden ayrıldı.

Hastane Milletvekili 

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