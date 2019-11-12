Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı



- FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak tahliye edilen.FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen. Yakalama kararı, savcılığın mahkemenin kararına yönelik itirazının ardından üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarıldı.



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