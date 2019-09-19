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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı - BAKÜ

Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı - BAKÜ

- Anma programından detaylar - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın konuşması - Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Gündüz İsmayılov'un konuşması - Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. Ceyhun Memmedov'un konuşması - İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Balcı'nın konuşmasıBAKÜ (AA) - Azerbaycan 'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ve Türkiye tarihindeki önemli şahsiyetlerden, siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.
Azerbaycan İlahiyat Enstitüsünde düzenlenen konferansın açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Gündüz İsmayılov, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Azerbaycan Koordinatörü Teoman Tiryaki, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Balcı, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram'ın yanı sıra siyasetçiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Toplantıda konuşan Büyükelçi Özoral, Ahmet Ağaoğlu'nun "bir millet, iki devlet" sloganını kendi şahsında bütünleştiren çok büyük bir yol göstericisi olduğunu söyledi.

Özoral, Türkçülüğün esaslarını ortaya koyan mütefekkirlerden birisi olan Ağaoğlu'nun öğrenilmesi ve genç kuşaklara öğretilmesi gereken bir kişilik olduğunu belirtti.
Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı İsmayılov, Ağaoğlu'nun Türk dünyasında cumhuriyet anlayışının fikir babalarından birisi olduğunu ifade etti.
Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Doç. Dr. Ceyhun Memmedov, bu yıl Ahmet Ağaoğlu'nun 150. doğum yılının kutlandığını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuya ilişkin kararname imzaladığını hatırlattı.Memmedov, Ağaoğlu'nun milli düşünce tarzının oluşmasında büyük rol oynadığını, hem Azerbaycan 'da hem de Türkiye'de yaptığı çalışmalarda iz bıraktığını kaydetti.
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Balcı, Ağaoğlu'nun kütüphanesinden yaklaşık 4 bin kitabın Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde bulunduğunu bildirdi. Balcı, farklı dallardaki bu kitapların Ağaoğlu'nun ne kadar geniş bir ilgi alanına sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.
Konferans, "İslam dini ve milliyetçiliğin Ahmet Ağaoğlu düşüncesindeki yeri", "Türkçülük tarihinde Ağaoğlu", "Ahmet Ağaoğlu ve İran" ve "Ağaoğlu'nun Azerbaycan 'ın modernleşmesindeki yeri" başlığındaki sunumlarla devam etti.TİKA, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünce ortaklaşa düzenlenen konferans, yarın sona erecek.

Cumhuriyet Kütüphane Başkent Konferans Öğrenciler 

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