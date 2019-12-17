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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Ahlatlı öğrenciler 'iyilik ağacı' oluşturdu - BİTLİS

Ahlatlı öğrenciler 'iyilik ağacı' oluşturdu - BİTLİS

Ahlatlı öğrenciler "iyilik ağacı" oluşturdu - BİTLİS - Öğrencilerden görüntü - Öğrencilerin ağaca asmak için not yazmaları - Yazılan notların zarfa konularak ağaca asılması - Öğrencilerin İyilik Ağacına astıkları notlar - Öğretmenlerin ağaca not asmaları - Asılan notların öğrenciler tarafından okunması - Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın ile röportaj - Öğrencilerle röportaj - Öğrenci ve öğretmenlerin birlikte fotoğraf çektirmesiAhlatlı öğrenciler "iyilik ağacı" oluşturduBİTLİS (AA) - Ahlat Alparslan Ortaokulunda öğrenciler arasında hoşgörüyü ve iyiliği yaymak amacıyla "iyilik ağacı" oluşturuldu.Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında sosyal faaliyetler düzenleniyor.Bu kapsamda öğrenciler, yaptıkları ve kendilerine yapılan iyilikleri küçük not kağıtlarına yazarak okulun girişinde oluşturulan iyilik ağacının dallarına asıyor.Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın, yaptığı açıklamada, iyilikleri yaymak ve çoğaltmak adına başlattıkları projeden olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerle "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında iyilik ağacı uygulamasını başlattıklarını anlatan Yaşasın, şöyle konuştu:"İyilikleri çoğaltmak, geliştirmek ve yaymak adına önce okulumuzdan başlamak üzere mahalleye hatta Ahlat'a yararlı olacak bir proje geliştirdik. Projemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz kendilerine yapılan iyilikleri veya yaptıkları iyilikleri burada yazdıktan sonra ağaca asıyor. Hem kendileri mutlu oluyor hem de yaptıkları iyilikleri yaymak adına çaba sarf ediyorlar. Proje bittikten sonra belli aralıklarla iyilikleri açacağız, iyilikleri yaymak ve geliştirmek adına bununla ilgili bir proje daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz."Öğrenciler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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