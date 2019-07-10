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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ahlatlı öğrenci Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu İzle

Ahlatlı öğrenci Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu İzle

Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursundan görüntü

Yarış Allah Kullar Öğrenciler 

-Hafızlık Kur'an Kursunda Kur’an eğitimi alan öğrencilerden görüntüler
-Türkiye birincisi Doğukan Yeğin'in Kur’an okuması
-Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu’nun konuşması
-Türkiye birincisi olan Doğukan Yeğin’in konuşması
-Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu’nun Kur’an eğitimi alan öğrencileri ziyareti

( BİTLİS ) BİTLİS

- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Bitlis'in Ahlat ilçesi Abdurrahman Gazi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencisi Doğukan Yeğin Türkiye birincisi oldu. Kütahya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finaline 7 bölgede düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrenciler katıldı.
Yarışmada Türkiye birincisi olan Doğukan Yeğin'i, Abdurrahman Gazi Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nda ziyaret eden Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, başarısından dolayı tebrik etti. Ardından gazetecilere açıklama yapan Müftü İmamoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından her yıl Türkiye genelinde gündüzlü Kur'an kursları ile hafızlık okullarımızın temel eğitim sınıfları arasındaki öğrencilerimiz arasında Kur'an-ı güzel okuma yarışması düzenlenmektedir. Bu yıl düzenlenen yarışmada öğrencimiz Doğukan, önce ilçemizdeki Kur'an kursları arasında düzenlenen yarışmada birinci oldu. Daha sonra Bitlis genelinde de birinciliği elde ederek Siirt bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Ardından Ankara'da düzenlenen final elemelerine katılmaya hak kazandı. Buradaki ön elemeden de başarılı bir sonuç alan öğrencimiz, Kütahya'da düzenlenen Türkiye finaline katıldı.
Burada da birincilik elde eden öğrencimiz, gerek bizleri gerekse Ahlatlıları gururlandırdı. Emeğimizin karşılığını almakta bizleri ayrıca bahtiyar etti. Demek ki kurslarımızda güzel çalışmalar yapılmaktadır. İnşallah öğrencimiz daha güzel yerlere gelir. Şu anda da hafız adayı olan öğrencimize başarılar diliyorum. Hocası Ali Yıldırım'a da özellikle teşekkür ediyorum. Hem kursumuzda hem de öğrencimiz üzerinde büyük emekleri var" dedi.
Türkiye birincisi olan Doğukan Yeğin ise, “2019 Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına katılarak birinci oldum. Öncelikle aileme, hocalarıma ve müftülüğümüze teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra hafızlık eğitimime de devam edeceğim” diye konuştu.

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