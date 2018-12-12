Ahlatlı çocukların gece kar keyfi - BİTLİS

- Çocukların kar topu oynaması - Çocukların konuşması - Şehir merkezinde kar yağışıAhlatlı çocukların gece kar keyfiAhlatlı çocuklar sokak lambaları ışığında kar topu oynayarak eğlendi.BİTLİS (AA) - Bitlis ’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürünürken, çocuklar ise karanlığa aldırmadan sokak lambalarının altında kar topu oynadı.Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen sokağa çıkan çocuklar, kar topu oynamanın keyfini sürdü. Uzun süre dışarıda eğlenen çocuklar daha sonra ebeveynlerinin telkinleriyle evlerine döndü.İlçede ise kar yağışı halen devam ediyor.