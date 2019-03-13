Ahlat'ta yeni sağlık merkezlerinin açılışı yapıldı

-AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın konuşması

-Sağlık merkezinin açılışının yapılması

-AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ve beraberindekilerin sağlık merkezinin içini gezmeleri



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis'in Ahlat ilçesinde hizmete başlayan Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şehit Halit Topuz Alile Sağlığı Merkezi ve 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tesislerin açılış törenine AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt, bazı sağlık personelleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşma yapan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, AK Parti ile birlikte ülkeye tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında çağ atlattıklarını söyledi.



Taşar, “Geçmişe doğru gittiğimizde koskoca Ahlat'ta 1-2 doktor belki yoktu. Ama şimdi Ahlat'ın durumu nedir diye baktığımızda, gurur duyuyoruz. Ama bunlarda yetmez, daha fazlasını istiyoruz. Daha geçen hafta Ahlat'a son sistem bir ambulans gönderdik. Bugün açılışını yapacağımız sağlık ocağımız, aynı zamanda şehidimiz Halit Topuz'un da adını taşıyor. Bu şehitlerimizde her zaman yüreğimizde olacak ve isimlerini yaşatacağız. Biz memleketimize sahip çıkan, huzur için, geleceğimiz ve çocuklarımız için irademizi kullanırsak, Allah'ın izniyle birçok şeyi elimizin tersiyle itmiş olacağız. Silahlı kuvvetlerimiz terörle silahla mücadele ederken, bizde siyasi anlamda mücadelemizi veriyoruz. 31 Mart da böyle bir mücadelenin ürünüdür. Sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Bu bir beka meselesidir. Ya onları elimizin tersiyle şehrimizden temizleyeceğiz veya Allah muhafaza yine çukur siyasetine başlayacaklar. Biz bunlara çukur siyaseti yapmaları için asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Ahlat, 1071 ruhunu yeniden diriltmiştir” “Ahlat, Cumhur İttifakıyla birlikte kardeşliğini ve birliğini yeniden pekiştirmiş, 948 yıl önceki ruhu yeniden diriltmiştir” diyen Taşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ahlatlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın buraya bir külliye yapmasıyla ilgili Allah'ın izniyle Ahlat'ı marka şehir haline getiriyor. Şunu çok açık ve net söylüyorum, burada bizlerin dahi hayal edemeyeceği hizmetler gelecek. Cumhurbaşkanımız buraya geldikten sonra tüm bakanlarımız, tüm birimler Ahlat için seferber olacak. Buraya gelecek insanlarla Ahlat ihya olacak. Sanatkarlarımız, esnafımız, turizmciler herkes bundan pay alacaktır. Bugün burada 6 doktorumuz ve 33 personelimiz çalışacaktır. İnşallah kimse hasta olmaz, ama ihtiyaç olduğu zaman Allah bu kurumları eksik etmesin. Bunları yaparsa AK Parti yapar. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden razı olsun. Bu tesisin Ahlat'ımızı hayırlı olmasını diliyorum." Yapılan konuşmanın ardından tesislerin açılışı yapıldı. (ÖO-MSA-Y)

