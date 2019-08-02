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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Ahlat'ta UMKE ekibine eğitim verildi - BİTLİS Haberi

Ahlat'ta UMKE ekibine eğitim verildi - BİTLİS Haberi

- Eğitimden detaylar - Hasta Kurtarma Tatbikatından görüntüler - Kamp Alanından detay görüntüler - Bitlis UMKE birim sorumlusu Ömer Daşdemir ile röportajAhlat'ta UMKE ekibine eğitim verildiBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) eğitim verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce Harabeşehir Mahallesi'nde kurulan kamp alanında verilen eğitimlerde personele teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.İki gün sürecek eğitim kapsamında engebelli arazide yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, yaptığı açıklamada, bölgede olağan dışı durumlarda hasta ve yaralılara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Kurtarma Tatbikatı Tatbikat 

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