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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ahlat’ta seyrine doyumsuz sonbahar manzaraları Haberi

Ahlat’ta seyrine doyumsuz sonbahar manzaraları Haberi

drone görüntüsü

( BİTLİS -ÖZEL-DRONE) BİTLİS

Kümbet Ziyaretçiler Sonbahar Irak 


- Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Bitlis'in Ahlat ilçesinde sonbaharda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Ahlat’ta sonbahar renklerinin tarihi eserlerle bütünleşerek ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Tarihi yapıların çevresinde bulunan rengarenk ağaçların sararmasıyla ortaya çıkan manzarası, havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde özellikle tarihi Selçuklu Meydan Mezar Mezarlığı, kümbetler, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi’nin sonbahar renkleriyle ortaya çıkan eşsiz güzellikleri görenleri hayran bırakıyor. İlçeye gelen ziyaretçiler tarihi yapılarla bütünleşen sonbahar güzelliklerini hayranlıkla izlerken, doğa fotoğrafçıları da eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katmanın mutluluğunu yaşıyor.
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