Ahlat'ta şehitler için fidan dikildi

-Fidan dikiminden detay görüntüler

-Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile Röportaj

-Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ile Röportaj

-Bitlis Orman İşletme Müdürü Mesut Göçmüş ile Röportaj

-Fidan dikimini organize eden öğrenci Sümeyra Gökbulak ile Röportaj



( BİTLİS -HD) BİTLİS



- Bitlis'in Ahlat ilçesinde 81 ilden temsili olarak seçilen şehitler için 81 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sümeyra Gökbulak isimli üniversite öğrencisi tarafından hazırlanan "Bir Fidan Da Sen Dik" projesi kapsamında 81 ilden seçilen şehitler ile Ahlatlı şehitler için fidan dikme töreni düzenlendi.

Dikilen her fidanın yanına ise şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu levhalar bırakıldı. Düzenlenen fidan dökme töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, bu topraklarda her şehit için birer fidan, hatta daha fazlasının dikileceğini ifade ederek, "Sümeyra kardeşimiz bir kaç ay önce gelerek projesinden bahsetti. Destek istedi. 81 ilden temsili olarak 81 şehidimizi aldık. Şüphesiz bu toprakların her karışı şehit kanıyla yoğrulmuştur. Biz sadece temsili olanları aldık. İnşallah bu yıl belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte inşallah bu topraklarda her şehidimiz için bir fidan, hatta daha fazlasını dikeceğiz. Böylece şehitlerimizin kanı toprakta kurumayacak, bir ağaç olarak gökyüzüne uzanacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise, zevkle ve onurla fidanları diktiklerini belirterek, "Evvela bu genç arkadaşımızı güzel projesinden dolayı kutluyorum. Çok anlamlı bir program oldu. Elbette ki biz şehitlerimizi toprağa verdik. Onlar fidanlarımızdır. Elhamdülillah şehitlerimizin ölmediğine iman eden bir milletiz. Böyle bir dinin de temsilcileriyiz. Onlar yeniden hayat bulacak. Toprağa bir düşüp bin dirileceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimiz ölmediği gibi hepimizde şehitlerimize vefada kusur etmeyeceğiz. Belediye olarak bütün vazifemiz zaten başta yeşili de korumak olduğu gibi bir görevimiz var, ama bu olaya bir de şehitlerimizin adı katılınca daha anlamlı oldu. Zevkle, onurla yaptığımız bir iş oldu. Bu vesileyle burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehitlerin adını yaşatmak için böyle bir proje hazırladığını ifade eden Sümeyra Gökbulak da, "Toprağa verdiğimiz fidanlarımız için ‘Bir Fidan Da Sen Dik’ projemiz kapsamında Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüğümüzle beraber yürüttüğümüz projeyle, Ahlat ilçemizde 81 ili temsilen 81 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Katkılarından dolayı hepinize teşekkür ederim. 81 ile atfen 81 şehidimiz adına burada fidan dikildi. Her fidanın yanına ise şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu levhalar dikildi" dedi.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Mesut Göçmüş ise, böyle hayırlı bir organizasyonda yer almaktan oldukça onur duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Fidan dikme töreni, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu'nun yapmış olduğu dua ile sona erdi. Düzenlenen fidan dikme törenine İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Yaban, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.