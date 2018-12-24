Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları - BİTLİS

- Belediye ekiplerinin mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarından görüntüler - Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen ile röportajAhlat'ta karla mücadele çalışmalarıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat Belediyesi, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede karla mücadele çalışması başlattı.Belediye ekipleri, kar nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı mahalle, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, ilçe merkezindeki tüm yolların ulaşıma açık tutulması için belediye olarak çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.
Kar yağışıyla ilçeye bağlı 10 mahallenin yanı sıra ana yollarda, sokaklarda ve okul aralarında kar temizleme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Gülşen, "Çalışmalarımız şuan gayet iyi gidiyor. Greyder ve kepçe ile sıkıntılı bölgeleri açmaktayız. Tuzlama çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.