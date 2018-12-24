Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları - BİTLİS

Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları - BİTLİS

- Belediye ekiplerinin mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarından görüntüler - Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen ile röportajAhlat'ta karla mücadele çalışmalarıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat Belediyesi, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede karla mücadele çalışması başlattı.Belediye ekipleri, kar nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı mahalle, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, ilçe merkezindeki tüm yolların ulaşıma açık tutulması için belediye olarak çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

Kar yağışıyla ilçeye bağlı 10 mahallenin yanı sıra ana yollarda, sokaklarda ve okul aralarında kar temizleme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Gülşen, "Çalışmalarımız şuan gayet iyi gidiyor. Greyder ve kepçe ile sıkıntılı bölgeleri açmaktayız. Tuzlama çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Kar Temizleme İlham Karla Mücadele 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı